Накануне, актриса Настасья Самбурская, известная своей любовью к эпатажу и громким высказываниям, раскритиковала редакторов программы Андрея Малахова «Пусть говорят». В своем Instagram артистка опубликовала скрин переписки с работником передачи, который на отказ участия Настасья в предстоящем эфире отреагировал совершенно непрофессионально.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 25 2017 в 12:56 PDT

Высказывание редактора очень задело Самбурскую и она решила немедленно высказаться в адрес всего шоу, причем весьма агрессивно: «Вот так редакторы программы "Пусть говорят" общаются с людьми. Ссу ли я принимать участие в таком говне? Да я на вас ссать хотела, вы подонки, питающиеся горем и личной жизнью, которая на мой взгляд-неприкосновенна, если сам человек только не хочет о ней поведать во всеуслышание! Оставьте в покое моих подруг и родственников! Что вам от меня надо? Вам мало сюжетов про извергов, издевающихся над людьми и прочих куриц, которым есть чем похвастаться? Зачем вам моя жизнь? Уроды! Я работаю и никого не трогаю, не насилую котят и не устраиваю пьяных дебошей, а хамлю лишь тем, кто ведёт себя не самым достойным образом со мной!».

Оказалось, что сотрудники программы активно обзванивают близких актрисы, рассказывая, что она будет принимать участие в съемках «Пусть говорят», тем самым приглашая их в эфир.

«Сейчас они обзванивают моих друзей и говорят, что я там буду, вводя их в заблуждение! Ребята, ни в коем случае не ходите к ним на эфир! Я ни за что там не появлюсь, а если вы появитесь, то перестанете для меня существовать», - заключила Настасья.

Подписчики бурно отреагировали на пост Самбурской и поддержали ее: «Молодец полностью согласен!», «Настасья правильно все сказала», «Поддерживаю! Настя молодец! Делают рейтинг на пороках и пиарят.».

Фото: instagram.com