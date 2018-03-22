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СМИ назвали имя разлучницы Николь Кидман и Кита Урбана

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Николь Кидман и Кит Урбан
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Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака, уверены СМИ.

Голливудские сплетники уверяют: прожившие в браке 12 лет Николь Кидман и Кит Урбан на грани развода. Не помог даже семейный психолог: звезды не смогли сохранить семью ради детей — девятилетней Сандэй и семилетней Фэйт.

О скором расставании одной из самых крепких пар сообщил таблоид In Touch Weekly со ссылкой на слова инсайдера. «На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине — все рушится», — цитирует российский Cosmopolitan.

Сегодня в иностранных СМИ появились новые подробности: американский Woman’s Day утверждает, что последней каплей стало свидение Кита Урбана с Эмбер Херд.

«Новую пару» видели за ужином в лос-анджелесском отеле Sunset Tower ранее в этом месяце.

«Николь говорит, что Эмбер играет в "русскую рулетку", намекая на взрывной характер своего мужа. Но Эмбер, в свою очередь, утверждает, что она уже взрослая девочка и может постоять за себя. Она уверена, что в последнее время Кит ведет себя как настоящий джентльмен и повторение истории с Деппом ей не грозит», — цитирует издание слова очередного инсайдера.

Впрочем, издание Gossip Cop, занимающееся разоблачением слухов, опровергает эту информацию. Судя по другим новостям, которые публикуют источники, благополучию пары ничего не грозит.

Фото: globallookpress

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