СМИ назвали имя разлучницы Николь Кидман и Кита Урбана
Голливудские сплетники уверяют: прожившие в браке 12 лет Николь Кидман и Кит Урбан на грани развода. Не помог даже семейный психолог: звезды не смогли сохранить семью ради детей — девятилетней Сандэй и семилетней Фэйт.
О скором расставании одной из самых крепких пар сообщил таблоид In Touch Weekly со ссылкой на слова инсайдера. «На людях они всегда улыбаются, а когда остаются наедине — все рушится», — цитирует российский Cosmopolitan.
Сегодня в иностранных СМИ появились новые подробности: американский Woman’s Day утверждает, что последней каплей стало свидение Кита Урбана с Эмбер Херд.
«Новую пару» видели за ужином в лос-анджелесском отеле Sunset Tower ранее в этом месяце.
«Николь говорит, что Эмбер играет в "русскую рулетку", намекая на взрывной характер своего мужа. Но Эмбер, в свою очередь, утверждает, что она уже взрослая девочка и может постоять за себя. Она уверена, что в последнее время Кит ведет себя как настоящий джентльмен и повторение истории с Деппом ей не грозит», — цитирует издание слова очередного инсайдера.
Впрочем, издание Gossip Cop, занимающееся разоблачением слухов, опровергает эту информацию. Судя по другим новостям, которые публикуют источники, благополучию пары ничего не грозит.
Фото: globallookpress