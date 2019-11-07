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Смерть первенца и ребенок-инвалид: Наташа Королева рассказала о сложной судьбе своей известной сестры

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Наташа Королева и Ирина Осауленко

Фото: Instagram Ирины Осауленко

51-летняя певица Руся (Ирина Осауленко) теперь живет в США.

Ирина Осауленко — старшая сестра 46-летней Наташи Королевой. Когда-то она была очень известной певицей, выступала под псевдонимом Руся, исполняла модные песни на украинском языке. «Она была мега-популярна в конце 80-х, начале 90-х», — вспоминает Наташа. Сейчас Ирина живет в США, ведет закрытый образ жизни.

Первенец Ирины родился с ДЦП из-за родовой травмы и умер в возрасте 11 лет. Трагедия произошла в 1999 году. У второго сына певицы, Матвея, родившегося в Америке, крестным отцом которого стал Игорь Николаев, диагностировали тяжелую форму аутизма.

«Сыну сейчас 16, недавно исполнилось. Улучшения есть, но они очень незначительные, потому что у него тяжелая форма. Есть разные формы, у него одна из таких тяжелых. Он почти не говорит, его нужно постоянно опекать, держать за руку, потому что у него нет чувства опасности, он может попасть под машину. В общем есть свои трудности в социуме. Излечить это невозможно», — поделилась Наташа Королева.

«Сейчас она себя гармонично чувствует, слава Богу есть еще дочка Сонечка, очень талантливая девочка, художница мы надеемся, она здоровенькая (В 2006 году у Ирины родилась дочь София — Прим.ред.). Ирина нашла свое пристанище, она преподает в школе для деток-аутистов там в Майами. Она там себя реализует, потому что это ее долг уже», — рассказала певица о судьбе сестры.

Фото и видео: instagram

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