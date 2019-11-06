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Наташа Королева о потере второго ребенка: «Все было хорошо, у него уже билось сердце»

46-летняя Наташа Королева откровенно рассказала о неудачной беременности и отношению к мужским изменам.

Новой гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» стала Наташа Королева. Популярная певица впервые рассказала о трагедии, в которой обвиняет вполне конкретных людей.

Несколько лет назад злоумышленники украли телефон мужа певицы, потребовали 100 000 долларов за фото интимного характера. Семья идти на поводу у шантажистов не хотела. Позже раздался звонок из редакции одного из «желтых» изданий, которое купило снимки, сообщили о намерении напечатать их. После того, как материал вышел, Наташе Королевой удалось выиграть в суде компенсацию в 50 000 рублей. Новая волна травли поднялась по инициативе одного из участников политической жизни страны. Поборники нравственности агитировали за лицение певицы ранее полученных званий.

«Мой нерожденный ребенок на совести этих людей», — сделала неожиданное признание певица.

Оказывается, все это время семейная пара пыталась второго ребенка — ходили по врачам, женщина терпела болезненные процедуры, которые оказывались безрезультатными. Беременность случилась вопреки всему — естественным путем, на тот момент певице было около 42 лет. «Все было хорошо, у него уже билось сердце. Мы никому еще не сказали, только благодарили Бога», — вспоминает Наташа со слезами в голосе.

На третьем месяце беременности, когда будущая мама узнала, что что-то пошло не так, она была подавлена: «В этот момент уже жить не хотелось».

Это было мое испытание. Через него мне нужно было пройти и выйти человеком светлым, необозленным, любящим людей и умеющим прощать. Да, я их всех простила».

«У меня сексуальные отношения были только с двумя мужчинами, они оба были моими мужьями»

Мужьям Наташа смогла бы простить физическую измену, но если бы в этом присутствовала эмоциональная составляющая, простить бы не смогла.

Если бы она не ушла от предавшего его Игоря Николаева, считает Наташа Королева, она бы не изменилась. «А вот он был бы другим — и внешне, и внутренне. Может быть, достиг бы больших высот», — улыбается она.

«Большую часть жизни я нахожусь в состоянии счастья, все-таки я живу в кайф», — подытожила она.

Фото и видео: instagram

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