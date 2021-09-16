Смерть от арбуза: суд отправил дезинсектора из «Магнита» Антона Котова в СИЗО

До того, как заключить Антона Котова под стражу, была проведена тщательная проверка возможных причин отравления, унесших жизни людей. Следователи столичного подразделения СК России с участием сотрудников Роспотребнадзора и ГО и ЧС провели осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты, и взяли биологические пробы потенциально опасных продуктов питания.

С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза, на которых были выявлены следы химикатов. Что и привело в конечном итоге к аресту подозреваемого: не соблюдая необходимые во время дезинфекции меры, он распылил яд, предназначавшийся для насекомых, и на арбузы.

Но следствие продолжается, так как правилами пренебрег не только дезинсектор.