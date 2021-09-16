Смерть от арбуза: суд отправил дезинсектора из «Магнита» Антона Котова в СИЗО
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу 39-летнего сотрудника частной компании дезинсекции Антона Котова на два месяца до 10 ноября в СИЗО. По данным пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая, следствие предъявило Котову обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, передает «Российская газета».
До того, как заключить Антона Котова под стражу, была проведена тщательная проверка возможных причин отравления, унесших жизни людей. Следователи столичного подразделения СК России с участием сотрудников Роспотребнадзора и ГО и ЧС провели осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты, и взяли биологические пробы потенциально опасных продуктов питания.
С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза, на которых были выявлены следы химикатов. Что и привело в конечном итоге к аресту подозреваемого: не соблюдая необходимые во время дезинфекции меры, он распылил яд, предназначавшийся для насекомых, и на арбузы.
Но следствие продолжается, так как правилами пренебрег не только дезинсектор.
Фото и видео: Канал «Россия 1»