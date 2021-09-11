В Москве госпитализированы трое соседей умерших от отравления бабушки и внучки

«Они тоже арбуз кушали, купили в другом магазине продуктовом. Тошнило сильно, четыре часа, потом позвонили в скорую. Вот сейчас врач звонил, сказал, анализ берут», — рассказала изданию мама госпитализированных девочек и соседка скончавшихся ранее женщин.

Накануне стало известно о смерти 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, у которых проявились симптомы острого отравления. Также в больницу была доставлена с аналогичными симптомами дочь пожилой женщины. Позднее госпитализировали 11-летнего ребенка из другой квартиры. Сегодня на больничные койки попали еще три человека. Также «Известия» сообщают, что скорая утром в субботу забрала с признаками отравления и двух женщин 55 и 62 лет, проживающих в соседних домах на Совхозной.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Предварительно его квалифицируют по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того санитарные службы проверяют и сам дом. По предварительным данным, подтверждено качество питьевой воды, оно не вызвало вопросов у ревизоров.