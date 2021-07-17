Смерть Александра Стефановича: 2,5 млн от Сафронова, лечение дома и отсутствие Пугачевой на похоронах
16 июля в Москве простились с режиссером, сценаристом и бывшим мужем Аллы Пугачевой — Александром Стефановичем, который умер от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании с автором более 50 кинокартин, бывшая супруга не присутствовала.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Близкий друг Стефановича, художник Никас Сафронов, на траурной церемонии рассказал, что режиссер всегда с уважением относился к Пугачевой, но теплых отношений между ними не было.
Напомним. что мужем и женой Стефанович с Пугачевой были в период с 1977 по 1981 год, но после развода не общались: Алле Борисовне не нравилось то, что мужчина считал себя «создателем» образа, который и принес ей успех и популярность. Разногласий в их семье было немало, одно из них — приглашение Софии Ротару вместо Аллы Борисовны на роль певицы в фильм «Душа», культового фильма режиссера.
Причиной смерти стали осложнения после коронавируса: Стефанович долго не обращался в больницу, лечился дома. Но когда ему стало совсем плохо, режиссера увезли в больницу. Во время лечения, очень помогал Александру Никас Сафронов. Подробностями о болезни друга, художник поделился в эксклюзивном интервью КП.ru: «Потратил 2, 5 млн рублей на домашнее лечение друга. Швейцарские таблетки против ковида, французские витамины, импортные аппараты для дыхания кислородом и еда только из ресторанов. Все это доставлялось до дверей его дома», — рассказал он. Сафонов признался, что ранее, эти препараты уже помогали многим его друзьям, которые тоже заразились этим вирусом.
О родном друге, у Никаса остались только теплые воспоминания: «Саша по-настоящему умел дружить, как никто - такого щепетильного и преданного в дружбе человека я больше нигде и никогда не встречал. Он никогда и никому не позволял плохо говорить о своих друзьях за глаза - ни о Никите Михалкове, ни обо мне, ни о бывшей жене Алле Пугачевой, которую на самом деле любил и уважал до самой смерти. Я это знаю точно!», — добавил он в интервью КП.ru.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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