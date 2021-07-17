Смерть Александра Стефановича: 2,5 млн от Сафронова, лечение дома и отсутствие Пугачевой на похоронах

Причиной смерти стали осложнения после коронавируса: Стефанович долго не обращался в больницу, лечился дома. Но когда ему стало совсем плохо, режиссера увезли в больницу. Во время лечения, очень помогал Александру Никас Сафронов. Подробностями о болезни друга, художник поделился в эксклюзивном интервью КП.ru: «Потратил 2, 5 млн рублей на домашнее лечение друга. Швейцарские таблетки против ковида, французские витамины, импортные аппараты для дыхания кислородом и еда только из ресторанов. Все это доставлялось до дверей его дома», — рассказал он. Сафонов признался, что ранее, эти препараты уже помогали многим его друзьям, которые тоже заразились этим вирусом.

О родном друге, у Никаса остались только теплые воспоминания: «Саша по-настоящему умел дружить, как никто - такого щепетильного и преданного в дружбе человека я больше нигде и никогда не встречал. Он никогда и никому не позволял плохо говорить о своих друзьях за глаза - ни о Никите Михалкове, ни обо мне, ни о бывшей жене Алле Пугачевой, которую на самом деле любил и уважал до самой смерти. Я это знаю точно!», — добавил он в интервью КП.ru.