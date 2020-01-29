Мороз, Богомолов, Собчак и другие звезды собрались вместе ради премьеры второго сезона «Содержанок»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина
В Москве прошла долгожданная премьера сериала «Содержанки-2».
В московском в театре «CRAVE Moscow» состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки». Самыми яркими гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Фото: Екатерина Ширинкина
Фото: Екатерина Ширинкина
Премьеру также посетили Светлана Бондарчук, Екатерина Варнава, Надежда Оболенцева, Маша Федорова, Сабина Ахмедова и многие другие.
(материал дополняется)
Фото: Екатерина Ширинкина
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