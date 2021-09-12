Слезы Кузьминой и проблемы со здоровьем Ходченковой: в шоу «Вызов. Первые в космосе» осталось 5 актрис

Не удалось пройти отбор и актрисе Ольге Кузьминой. Звезда «Кухни» восприняла поражение эмоционально — не обошлось без слез. «На каждом этапе я готовилась к тому, что это будет последний шаг. Но все равно надеялась, что дойду и до центрифуги, и до барокамеры, долечу до космоса и вернусь на землю. И я во все это верила. Хотела бы сказать, что мне не тяжело, но мне, конечно, капец, как тяжело», — призналась актриса.

Не согласилась с вердиктом комиссии и Марина Казанкова. Актриса рассказала, что ее не пустили дальше из-за обнаруженной в пазухе носа кисты и выявленной аллергии. Артистка заявила, что киста никогда не мешала ей заниматься дайвингом и нырять на глубину 65 метров, а аллергию объяснила реакцией на контрастный раствор, который использовали при обследовании. Но дальше ей пройти не позволили.