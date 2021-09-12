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Слезы Кузьминой и проблемы со здоровьем Ходченковой: в шоу «Вызов. Первые в космосе» осталось 5 актрис

Во второй серии реалити «Вызов. Первые в космосе» о подготовке к съемкам фильма на орбите из участия в отборе выбыли сразу 11 конкурсанток. Девушек подвели анатомические показатели, не позволяющие выполнять задачи полета. Среди выбывших оказались и те, кто не согасился с решением комиссии и отреагировал крайне эмоционально.
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Ольга Кузьмина

Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»

Только 5 претенденток на полет в космос остались участницами реалити «Вызов. Первые в космосе» после второго выпуска шоу. Конурсанток, среди которых оказались и широко известные артистки, подвели результаты более глубокого, чем в первой серии медицинского обследования.

В частности выяснилось, что у Светланы Ходченковой есть проблемы со здоровьем. «Выявлены именения, которые не позволяют нам обследовать ее дальше», — заявила в эфире Первого канала Лариса Войтулевич, начальник клинического тдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».

Светлана Ходченкова не прошла отбор по медицинским показателям.

Светлана Ходченкова не прошла отбор по медицинским показателям.

Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»

Не удалось пройти отбор и актрисе Ольге Кузьминой. Звезда «Кухни» восприняла поражение эмоционально — не обошлось без слез. «На каждом этапе я готовилась к тому, что это будет последний шаг. Но все равно надеялась, что дойду и до центрифуги, и до барокамеры, долечу до космоса и вернусь на землю. И я во все это верила. Хотела бы сказать, что мне не тяжело, но мне, конечно, капец, как тяжело», — призналась актриса.

Не согласилась с вердиктом комиссии и Марина Казанкова. Актриса рассказала, что ее не пустили дальше из-за обнаруженной в пазухе носа кисты и выявленной аллергии. Артистка заявила, что киста никогда не мешала ей заниматься дайвингом и нырять на глубину 65 метров, а аллергию объяснила реакцией на контрастный раствор, который использовали при обследовании. Но дальше ей пройти не позволили.

Актриса Анна Васильева проходит вращательные пробы.

Актриса Анна Васильева проходит вращательные пробы.

Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»

В реалити вернулась и Анна Васильева. Актриса заболела во время первых этапов и обследование проходила позднее. Однако для нее оно тоже не оставило шанса. Несмотря на удачно пройденные вращательные пробы, конкурсантка не прошла отбор по медицинским показателям.

В итоге выбыли 11 участниц, а претенденток осталось всего пятеро. Это актрисы Юлия Пересильд, Серафима Огарева, Алена Мордовина, Софья Ская и пилот Галина Каирова. Они не только оказались допущены к дальнейшим этапам медицинской комиссией, но и прошли этап барокамеры. Девушек погружали в условия, близкие к условиям во время подъема и спуска ракеты. В частности, проверялась их реакция на скорость спуска с показателем 50 метров в секунду. На этом этапе не выбыл никто.

Актриса Юлия Пересильд в барокамере.

Актриса Юлия Пересильд в барокамере.

Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»

Стоит отметить, что и режиссер Клим Шипенко, и проходящий отбор как его возможный дублер оператор-постановщик Алексей Дудин также успешно прошли и медкомиссию, и барокамеру. «Могу заявить, что жизнь российского кинематографиста готовит к полету в космос отлично», — пошутил Клим Шипенко, когда врачи поразились его спокойному состоянию после испытаний в барокамере.

В следующем выпуске семерке претендентов предстоит испытание на центрифуге.

Фото и видео: кадры из программы «Вызов. Первые в космосе»