Слезы Кузьминой и проблемы со здоровьем Ходченковой: в шоу «Вызов. Первые в космосе» осталось 5 актрис
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Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Только 5 претенденток на полет в космос остались участницами реалити «Вызов. Первые в космосе» после второго выпуска шоу. Конурсанток, среди которых оказались и широко известные артистки, подвели результаты более глубокого, чем в первой серии медицинского обследования.
В частности выяснилось, что у Светланы Ходченковой есть проблемы со здоровьем. «Выявлены именения, которые не позволяют нам обследовать ее дальше», — заявила в эфире Первого канала Лариса Войтулевич, начальник клинического тдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Не удалось пройти отбор и актрисе Ольге Кузьминой. Звезда «Кухни» восприняла поражение эмоционально — не обошлось без слез. «На каждом этапе я готовилась к тому, что это будет последний шаг. Но все равно надеялась, что дойду и до центрифуги, и до барокамеры, долечу до космоса и вернусь на землю. И я во все это верила. Хотела бы сказать, что мне не тяжело, но мне, конечно, капец, как тяжело», — призналась актриса.
Не согласилась с вердиктом комиссии и Марина Казанкова. Актриса рассказала, что ее не пустили дальше из-за обнаруженной в пазухе носа кисты и выявленной аллергии. Артистка заявила, что киста никогда не мешала ей заниматься дайвингом и нырять на глубину 65 метров, а аллергию объяснила реакцией на контрастный раствор, который использовали при обследовании. Но дальше ей пройти не позволили.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
В реалити вернулась и Анна Васильева. Актриса заболела во время первых этапов и обследование проходила позднее. Однако для нее оно тоже не оставило шанса. Несмотря на удачно пройденные вращательные пробы, конкурсантка не прошла отбор по медицинским показателям.
В итоге выбыли 11 участниц, а претенденток осталось всего пятеро. Это актрисы Юлия Пересильд, Серафима Огарева, Алена Мордовина, Софья Ская и пилот Галина Каирова. Они не только оказались допущены к дальнейшим этапам медицинской комиссией, но и прошли этап барокамеры. Девушек погружали в условия, близкие к условиям во время подъема и спуска ракеты. В частности, проверялась их реакция на скорость спуска с показателем 50 метров в секунду. На этом этапе не выбыл никто.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Стоит отметить, что и режиссер Клим Шипенко, и проходящий отбор как его возможный дублер оператор-постановщик Алексей Дудин также успешно прошли и медкомиссию, и барокамеру. «Могу заявить, что жизнь российского кинематографиста готовит к полету в космос отлично», — пошутил Клим Шипенко, когда врачи поразились его спокойному состоянию после испытаний в барокамере.
В следующем выпуске семерке претендентов предстоит испытание на центрифуге.
Фото и видео: кадры из программы «Вызов. Первые в космосе»