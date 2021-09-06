Психологический отбор и первые выбывшие: чем запомнился премьерный выпуск шоу «Вызов.Первые в космосе»

В первой серии программы участницы реалити, среди которых такие известные актрисы как Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова и другие, отправились в центр подготовки космонавтов, где их физическое состояние и выносливость будут тщательно проверять врачи.

«Впечатляет уровень подготовленности всей космической индустрии, понимаешь что тысячи человек за этим стоят», — отметил режиссер картины.

Первым этапом стало прохождение медицинского освидетельствования. Подготовка к полету у космонавтов занимает в среднем 10 лет, а девушкам придется пройти сокращенный, но не менее тяжелый отбор.

Для участия в испытаниях у претенденток не должно быть хронических заболеваний, анализы крови должны быть в полном порядке.

Настоящий космонавт должен соответствовать ряду параметров: не быть старше 35-летнего возраста, иметь высшее техническое образование, и размер ноги не больше 46, а в положении сидя быть ниже 99см. Это связано с размерами кресла и корабля.

«Я вообще девочкам не завидую, особенно тем, кто полетит» — сказал Олег Котов, летчик-космонавт и Герой России.

После медицинского осмотра появилась первая выбывшая — Татьяна Данилевская. Девушку подвело зрение.

Неполадки со здоровьем начались еще у одной участницы — Оксаны Книппер. Она заболела простудой и врачам пришлось прервать ее обследование до полного выздоровления. Претендентка Анна Васильева тоже плохо себя чувствовала из-за перенесенной прививки, о чем сразу предупредила врачей.

После второго этапа — приема у невролога, кастинг на роль в фильме пришлось покинуть Светлане Мироненко и Алене Биккуловой. Девушки не прошли этот этап отбора.

На испытании вестибулярной устойчивости выбыла еще одна участница Евгения Свиридова. Оказалось, что она входит в число 5% людей, у которых абсолютно не тренируемый вестибулярный аппарат.

Четвертым этапом было психологическое тестирование, которое заключается в беседе и тесте на компьютере. Сначала каждой из девушек необходимо было рассказывать о себе и своей жизни в течение 5 минут. А после пройти непростое испытание с помощью бланков и электронных носителей.

Несмотря на то, что по итогу первого выпуска дальше прошли только 16 участниц из 20, большинство все же показали впечатляющие результаты и готовы бороться за свою месту стать первой актрисой сыгравшей в космосе.