У Славы Марлоу появилась возлюбленная

Однако теперь пользователи Сети выявили новый роман Марлоу – с блогером под ником Karrambaby, настоящее имя которой – Карина Егамедиева. К новой подруге он относится весьма серьезно и даже ревнует ее. В комментарии под одним из ее постов в Instagram он написал:

«Если еще раз увижу хоть один комментарий от особи мужского пола, будете иметь дело со мной».

Кроме того, в профиле самого битмейкера появилось совместное фото. Свою возможную связь сами они пока не прокомментировали. Некоторые пользователи, однако, решили, что это может быть всего лишь провокационное задание от одного из YouTube-шоу.

У Карины – более 3 миллионов подписчиков на YouTube и 7 миллионов в TikToke. Она обрела популярность благодаря незаурядной «кукольной» внешности, которая напоминает девушек из аниме. Судя по всему, это привлекло в ней и Славу Марлоу.