«Слава Богу плохое позади»: Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери и показала, как она выглядела до аварии

11 сентября с дочерью Любови Успенской произошла трагедия. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила себе зубы и повредила челюсть. Впоследствии маме пришлось обрить ее налысо, чтобы избавить от негативной энергии. Сегодня, спустя три месяца, певица успокоила поклонников, переживавших за 29-летнюю Таню Плаксину.
«Нет ничего дороже твоего ребенка, это видео @tati_108_ прислала мне накануне аварии, я думаю каждая достойная мама меня поймет и пускай наши дети нас делают только счастливыми — это все, ради чего мы живем, Слава БОГУ плохое позади, Таня сильная и стала мудрей», — написала Успенская в блоге.
«Береги ее Бог и Вселенная! Мы живем детьми нашими. И наше счастье в их счастье», «Здоровья и силы вам с дочкой!!!», «Танюшечка, ты такая милая, улыбайся, ты красотка, береги маму», «Плохое позади, выздоровления и удач»,— пишут растроганные поклонники.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram