«Слава Богу плохое позади»: Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери и показала, как она выглядела до аварии

11 сентября с дочерью Любови Успенской произошла трагедия. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила себе зубы и повредила челюсть. Впоследствии маме пришлось обрить ее налысо, чтобы избавить от негативной энергии. Сегодня, спустя три месяца, певица успокоила поклонников, переживавших за 29-летнюю Таню Плаксину.

«Нет ничего дороже твоего ребенка, это видео @tati_108_ прислала мне накануне аварии, я думаю каждая достойная мама меня поймет и пускай наши дети нас делают только счастливыми — это все, ради чего мы живем, Слава БОГУ плохое позади, Таня сильная и стала мудрей», — написала Успенская в блоге.