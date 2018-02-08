Наталья Ионова рассказала, какие виды спорта позволяют ей оставаться в отличной форме.

Наталья Ионова просто обожает демонстрировать свое идеальное тело в Instagram. Сегодня, опубликовав очередное «горячее» фото, она призналась, что ест очень много сладкого. А оставаться в форме ей помогает спорт: пилатес, йога и функциональные тренировки.

«Никогда бы не подумала, что без спорта не смогу жить! Да-да, именно так. У меня в буквальном смысле ломки, портится настроение и мне кажется, все пропало, когда я не имею возможности заниматься», — делится звезда.