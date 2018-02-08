«Сладкое поглощаю в невероятном количестве»: Глюк'oZa раскрыла секрет идеального тела
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Наталья Ионова рассказала, какие виды спорта позволяют ей оставаться в отличной форме.
Наталья Ионова просто обожает демонстрировать свое идеальное тело в Instagram. Сегодня, опубликовав очередное «горячее» фото, она призналась, что ест очень много сладкого. А оставаться в форме ей помогает спорт: пилатес, йога и функциональные тренировки.
«Никогда бы не подумала, что без спорта не смогу жить! Да-да, именно так. У меня в буквальном смысле ломки, портится настроение и мне кажется, все пропало, когда я не имею возможности заниматься», — делится звезда.
«Пилатес и йога, пожалуй, самые любимые! Пилатес дает красивую осанку и крепкие, длинные мышцы! Йога, помимо победы над телом, моя философия, которая спасает меня просто от любого стресса и недопонимания с миром) это мой внутренний диалог», — рассказала она.
«Конечно, не обхожусь без функциональных тренировок, именно они дают хорошую упругость телу. И прощают мне сладкое, которое я поглощаю в невероятном количестве», — призналась артистка.
«Только ленивый мне не сказал, что от сахара я быстро состарюсь. А я не боюсь! Главное, чтобы старость была не одинокая», — заключила она.
Фото: instagram