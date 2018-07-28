Сладкая парочка: Татьяна Навка и Дмитрий Песков вышли вместе на красную дорожку фестиваля «Жара»

«Столько хорошего слышали о фестивале «ЖАРА» и вот наконец-то посетили этот чудесный праздник песни, солнца и лета!!!», — написала Татьяна в Instagram. Напомним, что музыкальный фестиваль «Жара» проходит в Баку до 29 июля. Во второй день фестиваля состоялся творческий вечер Валерии, а также сольные концерты Леонида Агутина и Владимира Преснякова.