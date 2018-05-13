«Сладкая булочка топает ножками»: Дмитрий Исхаков показал дочь Полины Гагариной

«Милотааа», «Боже как это мило», «Невероятно трогательные», «Божееееееее, вот оно счастье», «Какая же прекрасная фотографиияя», «Ути, какие милые! Какая Миюша уже большая)))», «Сладкая булочка уже топает ножками сама?) какая прелесть», «Как же это мило и так прекрасно, вот в чем заключается семейное счастье. Какая уже стала большая, сама топает своими ножками», «Божееечкиии! А походка-то от бедра! Маленькая принцесса», «Глядя на фото видно, как Дмитрий улыбается», — обсуждают снимок подписчики.

«Какая классная идея для фото, надо взять на заметку для ближайшего отдыха. Молодцы!!! Семья», — комментировали они фото с тенями.