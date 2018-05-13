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«Сладкая булочка топает ножками»: Дмитрий Исхаков показал дочь Полины Гагариной

Полина Гагарина с мужем приоткрыли завесу тайны.

Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков долгое время скрывали свою дочь Мию. Похоже, пришло время знакомить фанатов с малышкой? На днях певица опубликовала фото, на котором запечатлена вихрастая тень Мии. А сегодня папа показал, как гуляет с крохой по берегу. Свой пост он сопроводил лишь одним словом: «Счастье».

«Милотааа», «Боже как это мило», «Невероятно трогательные», «Божееееееее, вот оно счастье», «Какая же прекрасная фотографиияя», «Ути, какие милые! Какая Миюша уже большая)))», «Сладкая булочка уже топает ножками сама?) какая прелесть», «Как же это мило и так прекрасно, вот в чем заключается семейное счастье. Какая уже стала большая, сама топает своими ножками», «Божееечкиии! А походка-то от бедра! Маленькая принцесса», «Глядя на фото видно, как Дмитрий улыбается», — обсуждают снимок подписчики.

«Какая классная идея для фото, надо взять на заметку для ближайшего отдыха. Молодцы!!! Семья», — комментировали они фото с тенями.

Малышка Мия родилась в семье певицы и фотографа чуть больше года назад и стала их первым общим ребенком.

Полина и Дмитрий поженились в 2014 году. Они вместе воспитывают десятилетнего сына Андрея, который родился в первом браке певицы с актером Петром Кисловым.

Фото: instagram

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