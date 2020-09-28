Скрывавшая беременность звезда «Игр престолов» через два месяца после родов показала фото с животом

Софи Тернер и Джо Джонас не любят делиться подробностями личной жизни. Звезда «Игр престолов» скрывала свою беременность: за все время, что она носила ребенка, в ее микроблоге не появилось ни одного снимка с животом.

И теперь, спустя два месяца после рождения дочери Виллы, Софи поделилась с подписчиками сразу несколькими «беременными» фотографиями.