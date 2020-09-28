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Скрывавшая беременность звезда «Игр престолов» через два месяца после родов показала фото с животом

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Софи Тернер и Джо Джонас

Фото: www.instagram.com/sophiet/

24-летняя Софи Тернер и 30-летний Джо Джонас впервые стали родителями в июле 2020-го.

Софи Тернер и Джо Джонас не любят делиться подробностями личной жизни. Звезда «Игр престолов» скрывала свою беременность: за все время, что она носила ребенка, в ее микроблоге не появилось ни одного снимка с животом.

И теперь, спустя два месяца после рождения дочери Виллы, Софи поделилась с подписчиками сразу несколькими «беременными» фотографиями.

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🤰 💕 ☀️

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Одной из фотографий Софи Тернер показала, что ждала девочку. На снимке актриса запечатлена в розовой рубашке.

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🤰 💕 ☀️

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Третий снимок актриса сделала, судя по размерам живота, незадолго до родов.

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🤰 💕 ☀️

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Софи Тернер и Джо Джонас стали встречаться в 2016-м, годом позже они объявили о своей помолвке. Свадьба знаменитостей состоялась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. Позже влюбленные устроили пышный праздник во Франции.

Фото и видео: Instagram Софи Тернер, Entertainment Tonight

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