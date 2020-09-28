Скрывавшая беременность звезда «Игр престолов» через два месяца после родов показала фото с животом
Фото: www.instagram.com/sophiet/
Софи Тернер и Джо Джонас не любят делиться подробностями личной жизни. Звезда «Игр престолов» скрывала свою беременность: за все время, что она носила ребенка, в ее микроблоге не появилось ни одного снимка с животом.
И теперь, спустя два месяца после рождения дочери Виллы, Софи поделилась с подписчиками сразу несколькими «беременными» фотографиями.
Одной из фотографий Софи Тернер показала, что ждала девочку. На снимке актриса запечатлена в розовой рубашке.
Третий снимок актриса сделала, судя по размерам живота, незадолго до родов.
Софи Тернер и Джо Джонас стали встречаться в 2016-м, годом позже они объявили о своей помолвке. Свадьба знаменитостей состоялась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. Позже влюбленные устроили пышный праздник во Франции.
Фото и видео: Instagram Софи Тернер, Entertainment Tonight
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