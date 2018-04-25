Сказочные красавицы! Лиза Галкина и Амели Ревва стали фотомоделями

Чуть больше месяца назад дети Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Татьяны Навки и певицы Жасмин вышли на подиум в рамках показа дебютной детской коллекции Галины Юдашкиной в стиле prêt-à-porter de luxe. Шоу вызвало бурю восторгов у зрителей.

Сегодня Дом моды Valentin Yudashkin представляет лукбук коллекции, в съемках которого поучаствовали Лиза Галкина, Амели Ревва, Гарри Галкин и другие малыши. Представленные в нем вещи удачно сочетаются между собой за счет приглушенных оттенков розового, фиолетового, голубого, коричневого.

«Valentin Yudashkin Kids — это возможность одевать родителей и детей total look, передавая традиции красоты и вкуса из поколения в поколение», — комментирует креативный директор марки Галина Юдашкина.