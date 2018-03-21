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Маленькая Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье

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Гарри и Лиза Галкины
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Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина представила один из нарядов в рамках показа Валентина Юдашкина.

Сейчас в Москве проходит еще одна Неделя моды, и Валентин Юдашкин показал на ней свою детскую коллекцию. Звездой шоу стала юная Лиза Галкина, которую кутюрье и друг семьи нарядил в пышное свадебное платье и фату. Девочка прошлась по подиуму как настоящая модель!

Гордая мама Алла Пугачева опубликовала в своем микроблоге видео с дефиле Лизы и подписала его так: «Обязательный финал показа. «НЕВЕСТА» Молодец Лизанька». Фолловеры Примадонны тоже осыпали комплиментами Лизу: «Какая прелесть», «Невероятно мило», «Артистизм у этого ребенка заложен в генах».

Кстати, в этот вечер на подиуме блистала еще и подружка Лизы Надя Пескова. Она представила пышное красное платье, а мама Татьяна Навка запечатлела ее появление на видео, которое выложила в Instagram.

Фото: Instagram

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