Маленькая Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье
Сейчас в Москве проходит еще одна Неделя моды, и Валентин Юдашкин показал на ней свою детскую коллекцию. Звездой шоу стала юная Лиза Галкина, которую кутюрье и друг семьи нарядил в пышное свадебное платье и фату. Девочка прошлась по подиуму как настоящая модель!
Гордая мама Алла Пугачева опубликовала в своем микроблоге видео с дефиле Лизы и подписала его так: «Обязательный финал показа. «НЕВЕСТА» Молодец Лизанька». Фолловеры Примадонны тоже осыпали комплиментами Лизу: «Какая прелесть», «Невероятно мило», «Артистизм у этого ребенка заложен в генах».
Кстати, в этот вечер на подиуме блистала еще и подружка Лизы Надя Пескова. Она представила пышное красное платье, а мама Татьяна Навка запечатлела ее появление на видео, которое выложила в Instagram.
Фото: Instagram