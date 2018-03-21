Маленькая Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье

Сейчас в Москве проходит еще одна Неделя моды, и Валентин Юдашкин показал на ней свою детскую коллекцию. Звездой шоу стала юная Лиза Галкина, которую кутюрье и друг семьи нарядил в пышное свадебное платье и фату. Девочка прошлась по подиуму как настоящая модель!