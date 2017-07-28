Скандальный прозрачный комбинезон, высмеянный в Сети, обошелся Лолите в 890 рублей
1/10
Последние несколько дней в Сети то и дело обсуждают наряд Лолиты Милявской, в котором она появилась на закрытии фестиваля «Жара».
Прозрачный комбинезон и черное боди на располневшей фигуре певицы смотрелись комично и тут же стали всеобщим объектом насмешек. Сама Лолита отнеслась к этой ситуации с присущим ей чувством юмора и поделилась на своей странице в Instagram «народным творчеством».
Однако пользователи Сети на создании так называемых фотожаб не остановились и разузнали, где продается и сколько стоит провокационный наряд певицы. Оказалось, что обтягивающий прозрачный комбинезон можно приобрести на интернет-сайте AliExpress за 890 рублей.
Так что теперь любая девушка может повторить скандальный образ Лолиты, потратив при этом небольшую сумму денег.
Фото: aliexpress, instagram