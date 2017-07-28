Почему и куда Андрей Малахов уходит с «Первого канала»

Ситуация вокруг скандала с уходом Андрея Малахова с «Первого канала» начинает проясняться. Несмотря на то, что официальных комментариев пока нет, СМИ удалось узнать, почему телеведущий принял такое решение, а также что станет с его детищем — ток-шоу «Пусть говорят».

Так, на место Андрея претендуют Дмитрий Борисов (ведущий программы «Время») и Александр Смол (ведущий шоу «Новое утро» на красноярском канале ТВК). Очевидцы сообщили изданию «Комсомольская правда», что Дмитрий и Олег приняли участие в съемках пробных версий шоу, и что Смол выглядет более органично на месте Малахова.

О причинах своего ухода Андрей Малахов лишь намекнул. Сегодня в его stories появилась вырезка из статьи о мотивации персонала с припиской «босс-молокосос».