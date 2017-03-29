В рамках Portrait Gala 2017 открылись две выставки в музее, в котором собраны портерты британцев прошлых лет. Герцогиня поддерживает галерею с помощью благотворительного проекта Coming Home, благодаря которому собираются средства на то, чтобы отправить некоторые портреты в особенно значимые для них места сроком на три года и дольше.



Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в кружевном платье изумрудного оттенка, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Завершили образ крупные серьги, золотые клатч и босоножки.

На выставке герцогиня познакомилась с моделью Алексой Чанг, которая выбрала более откровенное платье с открытыми плечами.

Фото: Global Look Press, East News