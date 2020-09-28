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Наталья Водянова показала нежное фото с новоиспеченным мужем: «Какая любовь в его глазах»

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Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно

Фото: www.instagram.com/natasupernova/

Супермодель в лаконичном бордовом платье позировала в объятиях супруга.

В сентябре 38-летняя Наталья Водянова вышла замуж за отца своих младших сыновей Антуана Арно. Влюбленные шли к этому 8 лет и хотели устроить шикарную свадьбу с сотнями гостей, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. В результате Арно и Водянова расписались в мэрии Парижа в присутствии самых близких.

В Instagram модель показала нежное фото с супругом. На снимке Наталья в бордовом платье уютно расположилась на диване в объятиях Антуана, который с нежностью смотрел на супругу.

«Мистер и миссис», — подписала Водянова снимок.

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Mr&Mrs 🍷🍕♥️

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

«Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа такая любовь», «Наталья, просто восхищаюсь вами. Вы настоящая красотка, умница, мама и жена. Счастья вам. Улыбайтесь, вам улыбка очень идет», «Какое прекрасное домашнее фото», «Очень красивая пара! Будьте счастливы!», — отреагировали на фото поклонники модели.

Антуан Арно — французский бизнесмен и сын самого богатого человека в мире Бернара Арно. У Натальи и Антуана растут двое сыновей: Максим и Роман. От первого брака с Джастином Портманом у модели есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

Фото и видео: Instagram Натальи Водяновой

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