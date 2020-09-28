Наталья Водянова показала нежное фото с новоиспеченным мужем: «Какая любовь в его глазах»

В сентябре 38-летняя Наталья Водянова вышла замуж за отца своих младших сыновей Антуана Арно. Влюбленные шли к этому 8 лет и хотели устроить шикарную свадьбу с сотнями гостей, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. В результате Арно и Водянова расписались в мэрии Парижа в присутствии самых близких.

В Instagram модель показала нежное фото с супругом. На снимке Наталья в бордовом платье уютно расположилась на диване в объятиях Антуана, который с нежностью смотрел на супругу.

«Мистер и миссис», — подписала Водянова снимок.