Наталья Водянова показала нежное фото с новоиспеченным мужем: «Какая любовь в его глазах»
Фото: www.instagram.com/natasupernova/
В сентябре 38-летняя Наталья Водянова вышла замуж за отца своих младших сыновей Антуана Арно. Влюбленные шли к этому 8 лет и хотели устроить шикарную свадьбу с сотнями гостей, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. В результате Арно и Водянова расписались в мэрии Парижа в присутствии самых близких.
В Instagram модель показала нежное фото с супругом. На снимке Наталья в бордовом платье уютно расположилась на диване в объятиях Антуана, который с нежностью смотрел на супругу.
«Мистер и миссис», — подписала Водянова снимок.
«Потрясающее фото! У вас такое спокойствие в глазах, Наташа! А у вашего мужа такая любовь», «Наталья, просто восхищаюсь вами. Вы настоящая красотка, умница, мама и жена. Счастья вам. Улыбайтесь, вам улыбка очень идет», «Какое прекрасное домашнее фото», «Очень красивая пара! Будьте счастливы!», — отреагировали на фото поклонники модели.
Антуан Арно — французский бизнесмен и сын самого богатого человека в мире Бернара Арно. У Натальи и Антуана растут двое сыновей: Максим и Роман. От первого брака с Джастином Портманом у модели есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор.
Фото и видео: Instagram Натальи Водяновой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!