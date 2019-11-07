Три поколения красоты: Синди Кроуфорд показала фото с мамой и дочерью

В семье Синди Кроуфорд красота явно передается по наследству. 53-летняя супермодель опубликовала в блоге несколько снимков с 18-летней дочерью Кайей Гербер и мамой Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф. В такой компании Синди посетила торжественный обед организации Women's Guild Cedars-Sinai.