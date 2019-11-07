Три поколения красоты: Синди Кроуфорд показала фото с мамой и дочерью
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Теплый семейный кадр появился в блоге супермодели.
В семье Синди Кроуфорд красота явно передается по наследству. 53-летняя супермодель опубликовала в блоге несколько снимков с 18-летней дочерью Кайей Гербер и мамой Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф. В такой компании Синди посетила торжественный обед организации Women's Guild Cedars-Sinai.
«Восхитительные», «Все такие красивые», «Вы похожи на маму, а Кайя похожа на маму и бабушку», «Всегда сияющие», «Три поколения роскошных женщин», «Ваша мама такая маленькая», «Очень красивая семья», — восхищаются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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