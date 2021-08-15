Шведский принц Карл-Филипп и принцесса София крестили 4-месячного сына: фото
В Стокгольме состоялась церемония крестин младшего внука действующего короля Швеции Карла XVI Густава. Юлиан появился на свет всего лишь чуть больше 4 месяцев назад в семье единственного сына монарха принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии. Для пары этот ребенок стал третьим, монаршие супруги уже растят двоих сыновей.
Обряд прошел в замковой церкви Дроттнингхольм в столице Швеции, пишет People. Проводили его придворный проповедник епископ Йохан Далман и придворный проповедник Майкл Бьерхаген.
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Фото: Getty Images
При этом на Юлиана надели очень важное платье, 115 лет назад ставшее семейной реликвией. Ведь в нем крестили отца действующего монарха, деда Карла Филиппа будущего короля Густава Адольфа.
Кроме челнов королевской семьи Швеции на крестинах присутствовали представители различных монарших домов Европы. По традиции пригласили в церковь и медиков, которые помогали малышу появится на свет.
Напомним, что Карл Филипп и София поженились в 2015 году. У них есть сыновья-погодки Карл и Габриэль, которым в этом году исполнилось 5 лет и 4 года соответственно. Согласно законодательству Швеции дети Карла Филиппа исключены из числа претендентов на трон, но могут носить различные титулы. Первой в очереди на престол является старшая сестра Карла Филиппа, 44-летняя кронпринцесса Виктория.
Фото и видео: Instagram; Getty Images
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