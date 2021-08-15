Шведский принц Карл-Филипп и принцесса София крестили 4-месячного сына: фото

В Стокгольме состоялась церемония крестин младшего внука действующего короля Швеции Карла XVI Густава. Юлиан появился на свет всего лишь чуть больше 4 месяцев назад в семье единственного сына монарха принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии. Для пары этот ребенок стал третьим, монаршие супруги уже растят двоих сыновей.

Обряд прошел в замковой церкви Дроттнингхольм в столице Швеции, пишет People. Проводили его придворный проповедник епископ Йохан Далман и придворный проповедник Майкл Бьерхаген.