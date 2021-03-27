Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София снова стали родителями

Новость о пополнении в семействе 41-летнего принца Карла Филиппа и его 36-летней супруги принцессы Софии сообщил королевский двор Швеции. «Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерид. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо», — было сказано в официальном заявлении.

Напомним, что беременность принцессы была рассекречена в декабре прошлого года. «Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. "Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила", — говорят принц Карл Филипп и принцесса София. — Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года», — говорилось в соцсетях королевского двора Швеции.