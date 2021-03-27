Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София снова стали родителями
Фото: Global Look Press
Новость о пополнении в семействе 41-летнего принца Карла Филиппа и его 36-летней супруги принцессы Софии сообщил королевский двор Швеции. «Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерид. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо», — было сказано в официальном заявлении.
Напомним, что беременность принцессы была рассекречена в декабре прошлого года. «Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. "Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила", — говорят принц Карл Филипп и принцесса София. — Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года», — говорилось в соцсетях королевского двора Швеции.
Свадьба принца Карла Филиппа и Софии состоялась в 2015 году. На церемонии присутствовало около 400 гостей, среди которых родители принца — король и королева Швеции, а также члены королевских семей Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София в конце августа 2017-го стали родителями во второй раз — у них родился сын, которого назвали Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларна.
Напомним, принц Карл Филипп и София Хеллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе. В 2015 году пара сыграла шикарную свадьбу, а в 2016 году родился первый ребенок — принц Александр Эрик Бертиль Убертус.
Фото и видео: Global Look Press
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