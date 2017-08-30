Избранница принца Карла Филиппа стала мамой во второй раз

Сегодня, 31 августа 2017 года, в 11:24 по местному времени (или в 12:24 по Москве) шведская принцесса София родила второго ребенка. Об этом официально сообщили представители Королевского двора Швеции.

Избранница принца рожала в больнице Danderyd Hospital, и она, и малыш чувствуют себя хорошо. Прессе уже известен его пол — у принца Карла Филиппа и принцессы Софии родился мальчик.

Пол ребенка объявил его отец на специальной пресс-конференции. Вес малыша — 3,4 килограмма, а рост — 49 сантиметров, сообщил он. «Мы невероятно счастливы. Малыш очень симпатичный», — трогательно признался счастливый отец.

Имя пока не сообщалось, первого ребенка пары зовут Александр.

Напомним, что София Хелльквист получила королевский титул только после свадьбы в июне 2015 года. Ее личность вызвала массу обсуждений у подданных — все из-за ее карьеры модели и нескромных съемок.

Поздравляем пару!

Фото: globallookpress.com