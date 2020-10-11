Алена Хмельницкая показала редкие кадры отдыха с возлюбленным и младшей дочерью

Поклонники завидуют семейной идиллии Алены и желают паре всегда оставаться преданными друг другу: «Алёна от всей души желаю Вам, чтобы Ваши глазки по прежнему светились от любви и от счастья!!!», «Как же на вас приятно смотреть!», «Замечательная пара. Алёнушка вы прелесть», «Алена, какой же вы позитивчик», — комментируют публикацию актрисы пользователи.

Алена Хмельницкая — известная российская актриса. Сейчас она состоит в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. У пары пока нет общих детей, но они воспитывают одну из дочерей Алены от первого брака — Ксению. У девочки есть старшая сестра Александра, которая долгое время училась в США. Отцом обеих девочек является актер и режиссер Тигран Кеосаян. Он был первым мужем Алены. Пара развелась в 2014 году после 11 лет брака. Сегодня Кеосаян в отношениях с журналисткой Маргаритой Симоньян. Алена также общается с новой пассией экс-супруга и поддерживает с ней теплые отношения.