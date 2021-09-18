Шубская поделилась редким семейным фото с Овечкиным и подросшими сыновьями
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Фото: Instagram
Модель и актриса Анастасия Шубска опубликовала редкий семейный снимок на своей странице в соцсетях. 27-летняя супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина таким образом поздравила мужа-спортсмена с 36-летием, а заодно показала, как выглядят их подросшие сныовья. Сергею в этом году исполнилось уже 3 года, а его младшему брату Илье — один год.
«Мы любим тебя», — подписала Шубская снимок, опубликованный в честь дня рождения Овечкина. Позднее сам виновник торжества поделился семейными кадрами, показав, как близкие поздравили его и какие подарки преподнесли.
Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина в 2016 году. Два года спустя у пары родился первенец, которого назвали Сергеем, а в марте 2020-го на свет появился его брат Илья. Шубская удивила подписчиков тем, что восстановила фигуру уже через три месяца после родов.
Фото и видео: @nastyashubskaya, @aleksandrovechkinofficial/Instagram