Шубская поделилась редким семейным фото с Овечкиным и подросшими сыновьями

Модель и актриса Анастасия Шубска опубликовала редкий семейный снимок на своей странице в соцсетях. 27-летняя супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина таким образом поздравила мужа-спортсмена с 36-летием, а заодно показала, как выглядят их подросшие сныовья. Сергею в этом году исполнилось уже 3 года, а его младшему брату Илье — один год.