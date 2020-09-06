passion.ru

Анастасия Шубская поразила поклонников стройной фигурой через три месяца после родов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Шубская с сыном Ильей

Фото: Instagram/ @nastyashubskaya

Супруга хоккеиста Александра Овечкина приняла участие в чувственной фотосессии.

Младший сын четы Овечкиных появился на свет всего около трех месяцев назад. Не каждой молодой маме удается быстро прийти в форму после рождения ребенка, но для Анастасии Шубской, похоже, нет ничего невозможного.

Супруга Александра Овечкина приняла участие в трогательной и чувственной фотосессии. К ней присоединился и любящий муж. На одном из снимков с бэкстейджа в своих сторис Шубская позирует в пиджаке на голое тело. Трудно не заметить, что молодая мама в отличной форме.

Фото: Instagram/ @nastyashubskaya

Анастасия Шубская - жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын. Супруги назвали мальчика Ильей. Это уже второй ребенок Овечкина. Два года назад Шубская подарила Александру первенца Сережу. Пара вступила в законные отношения в августе 2016-го.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!