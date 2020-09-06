Анастасия Шубская поразила поклонников стройной фигурой через три месяца после родов

Супруга Александра Овечкина приняла участие в трогательной и чувственной фотосессии. К ней присоединился и любящий муж. На одном из снимков с бэкстейджа в своих сторис Шубская позирует в пиджаке на голое тело. Трудно не заметить, что молодая мама в отличной форме.