Анастасия Шубская поразила поклонников стройной фигурой через три месяца после родов
Фото: Instagram/ @nastyashubskaya
Младший сын четы Овечкиных появился на свет всего около трех месяцев назад. Не каждой молодой маме удается быстро прийти в форму после рождения ребенка, но для Анастасии Шубской, похоже, нет ничего невозможного.
Супруга Александра Овечкина приняла участие в трогательной и чувственной фотосессии. К ней присоединился и любящий муж. На одном из снимков с бэкстейджа в своих сторис Шубская позирует в пиджаке на голое тело. Трудно не заметить, что молодая мама в отличной форме.
Фото: Instagram/ @nastyashubskaya
Анастасия Шубская - жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын. Супруги назвали мальчика Ильей. Это уже второй ребенок Овечкина. Два года назад Шубская подарила Александру первенца Сережу. Пара вступила в законные отношения в августе 2016-го.
Фото и видео: Instagram
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