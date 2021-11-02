Штурм заявила, что покойная жена Шаляпина не собиралась «дарить ему 70 миллионов»

Наталья Штурм в беседе с «МК» рассказала, как на самом деле появились квартиры на 70 миллионов, которые унаследовал музыкант от умершей жены, и возмутилась тем, что он решил их оставить. По мнению Штурм, они ему не принадлежат, ведь дарить их мужу Татьяна-Клаудиа Дэвис не собиралась. У женщины был бизнес-план - она хотела инвестировать в недвижимость в России, но не могла сделать этого сама, поскольку не является гражданкой страны.

«Она решила довериться Прохору, в которого успела влюбиться. Таня сделала аккредитацию в российский банк под сделку купли-продажи на имя Прохора Шаляпина. Он, в свою очередь, забрал 70 миллионов, предъявив договор купли-продажи в банке», - рассказала Штурм.

«Он выполнил все, как его просили. Получил за работу свой процент. Это был не подарок. Это была инвестиция Тани Дэвис. Она никак не планировала дарить 70 миллионов Прохору», – заявила она, добавив, что покойная хотела продать их.

По словам Натальи, правильнее всего со стороны Шаляпина было бы сообщить родителям жены об этой недвижимости и позволить им самим решить, как распорядиться ими: