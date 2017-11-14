«Шторы бантиком»: в Сети жестко раскритиковали платье Ксении Собчак
Торжественная церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour из года в год становится самым красивым событием подобного типа в России. Нарядные платья дам, строгие костюмы кавалеров — все это вызывает интерес еще не один день после окончания праздника.
Сегодня самым обсуждаемым нарядом стало экстравагантное дизайнерское платье Ксении Собчак. 36-летняя телеведущая и кандидатка в президенты России на выборах в 2018 году поделилась фотографией, которая вызвала волну критики:
Поклонники Ксении сравнили платье Ester Abner с шторой, завязанной в бант: «Платье-бант», «Какой ужас, шторы бантиком», «Шторы нынче в моде? Оригинально! И бантище во всю талию! Не понимаю», «Конфетка в фантике», «Ни женственности, ни тонкости». Впрочем, были и позитивные отзывы: «Нереальное платье!!!», «По сути так и есть, умная женщина — подарок в сброде никчемных сливок общества», «Невероятно модняшное платье».
А что думаете вы по этому поводу?
Фото: Яна Брякина/Passion.ru, instagram, архивы пресс-служб