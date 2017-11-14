Подписчики Ксении Собчак не оценили ее дизайнерский наряд.

Торжественная церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour из года в год становится самым красивым событием подобного типа в России. Нарядные платья дам, строгие костюмы кавалеров — все это вызывает интерес еще не один день после окончания праздника.

Сегодня самым обсуждаемым нарядом стало экстравагантное дизайнерское платье Ксении Собчак. 36-летняя телеведущая и кандидатка в президенты России на выборах в 2018 году поделилась фотографией, которая вызвала волну критики: