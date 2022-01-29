Брюки в сетку и голый живот: Собчак появилась на шоу Урганта в дерзком образе

К участию в программе Собчак подготовилась основательно. Стилисты сделали ведущей роскошную вечернюю прическу, убрав волосы в гладкий пучок, и нанесли яркий макияж.

В последнем выпуске программы Ксения пообщалась с Иваном и рассказала о своем недавнем отпуске с сыном в Куршавеле и поездке с мужем, режиссером Константином Богомоловым, в Аргентину и на остров пингвинов.

«Платон впервые встал на лыжи, в 5 лет», — поделилась радостью Ксения.

Ксения и Иван также обсудили скандальное интервью журналистки с блогером Еленой Блиновской, которое наделало много шума. Собчак иронично назвала беседу с создательницей Марафона Желаний «пиком своей карьеры».