Брюки в сетку и голый живот: Собчак появилась на шоу Урганта в дерзком образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vecherniy_urgant/Instagram
В пятницу, 28 января, на Первом канале вышел новый выпуск шоу «Вечерний Ургант», гостьей которого стала ведущая Ксения Собчак.
Звезда появилась перед зрителями в total-black образе, примерив откровенные брюки с вставками из сетки и оголив подтянутый живот. В качестве верха Ксения предпочла короткий топ и стильный жакет. Собчак дополнила образ крупными серьгами-кольцами и ярко-красным маникюром.
Фото: @vecherniy_urgant/Instagram
К участию в программе Собчак подготовилась основательно. Стилисты сделали ведущей роскошную вечернюю прическу, убрав волосы в гладкий пучок, и нанесли яркий макияж.
В последнем выпуске программы Ксения пообщалась с Иваном и рассказала о своем недавнем отпуске с сыном в Куршавеле и поездке с мужем, режиссером Константином Богомоловым, в Аргентину и на остров пингвинов.
«Платон впервые встал на лыжи, в 5 лет», — поделилась радостью Ксения.
Ксения и Иван также обсудили скандальное интервью журналистки с блогером Еленой Блиновской, которое наделало много шума. Собчак иронично назвала беседу с создательницей Марафона Желаний «пиком своей карьеры».
Фото: Instagram