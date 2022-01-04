После скандального интервью Собчак пришлось оправдываться за негатив, а Блиновской – за грубость

«Я не хотела это рассказывать, но вы не понимаете, почему я злая и закрытая», — написала Блиновская в своих сториз, — «Я говорю Ксюше в интервью, давай покажем правду, что ты пассивный агрессор» — продолжила Елена, которая призналась, что ненавидит опоздания.

Интервью, безусловно, создало резонанс. Скептики, которые и до этого интервью и фильма Собчак про «инфоцыганство», не понимали и отрицали подход Блиновской — только укрепились в своем мнении. А вот поклонникам «Марафона желаний» все оказалось ни по чем. Они грудью защищают свою «гуру».

Собчак же пришлось оправдываться и перед теми, и перед другими. Первые обвиняют журналистку в том, что она «не добила» блогершу, а поклонники и заядлые «марафонцы» осуждают Собчак за резкие слова в адрес Елены.

«Я вижу ваши вопросы по интервью. Все они плюс-минус одинаковые: про выдержку, про реакции, про «почему ты её не…» Моя цель в работе — показать, как есть человека, раскрыть его до конца. Давать личные реакции все равно, что оказать давление на ваши собственные. И тогда весь смысл теряется», — пояснила Ксения Собчак. Телеведущая добавила, что что бы она не знала о герое ее интервью, в ходе беседы обязательно вскрывается что-то новое.

«Я просто вскрываю. Это и есть моя любимая работа. А оценивать, что именно вскрыто в Елене Милашиной или в Елене Блиновской — вам! Спасибо за обратную связь!» — подытожила конфликт звезда.