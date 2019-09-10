Шпильки, алый кожаный плащ и разрез до бедра: 50-летняя жена Олега Газманова показала дерзкий образ

В тексте под фото Марина спросила подписчиков, какую тему о моде они хотели бы увидеть от нее статью. Но внимание поклонников, конечно же привлек внешний вид стильной Газмановой. «Звезда», «Королева», «Красотка! Круто!», - последовали комментарии.

Напомним, в июле Олег и Марина Газмановы отмечали 30-ю годовщину со дня знакомства, но в день своего бракосочетания. В знаменательную дату поэт и композитор посвятил жене трогательные стихи, назвав ее неповторимой, а супруга поблагодарила его за любовь.