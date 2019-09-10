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Шпильки, алый кожаный плащ и разрез до бедра: 50-летняя жена Олега Газманова показала дерзкий образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Газманова

Фото: Instagram

Поклонники назвали Марину королевой.

В марте жена Олега Газманова Марина отметила 50-летний юбилей. Но глядя на эту спортивную, стройную и красивую женщину, мало кто верит в ее возраст. Марина Газманова собирает сотни комплиментов под каждой фотографией или видео, опубликованном в социальных сетях.

Марина Газманова танцует танго

Показав подписчикам очередную фото со стильной фотосессии, Марина в очередной раз не оставила никого равнодушными. На снимке красавица позирует между мотоциклами в алом кожаном плаще, разрез которого подчеркивает ее стройные ноги. На ногах обуты стильные строгие туфли на шпильке.

В тексте под фото Марина спросила подписчиков, какую тему о моде они хотели бы увидеть от нее статью. Но внимание поклонников, конечно же привлек внешний вид стильной Газмановой. «Звезда», «Королева», «Красотка! Круто!», - последовали комментарии.

Напомним, в июле Олег и Марина Газмановы отмечали 30-ю годовщину со дня знакомства, но в день своего бракосочетания. В знаменательную дату поэт и композитор посвятил жене трогательные стихи, назвав ее неповторимой, а супруга поблагодарила его за любовь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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