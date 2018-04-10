Шпагат в гамаке, фото топлес и без купальника: Анастасия Волочкова полностью раскрепостилась на отдыхе

Находясь на отдыхе, артистка опубликовала массу откровенных снимков. Анастасия выполнила и даже перевыполнила свою «обязательную программу»: шпагат в гамаке, на лодке, в спортзале, на лавочке. Позировала она и с дочерью в джакузи и на пляже, и мамой в воде. Анастасия умело изобразила женщину с веслом и русалку на песке, а также продемонстрировала перевернутый шпагат, который резко осудили поклонники, сочтя эту позу слишком неприличной.

Автором снимков стал ее скромный бойфренд, который сопровождает семью Волочковой на Мальдивах.

Фото: instagram