Шпагат в гамаке, фото топлес и без купальника: Анастасия Волочкова полностью раскрепостилась на отдыхе

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова снова привлекла к себе внимание. Она опубликовала снимок, на котором ее обнаженное тело прикрывают лишь ветки дерева и собственные ладошки.
«Я спряталась... Красиво?», — написала звезда, отключив возможность оставлять комментарии.
Находясь на отдыхе, артистка опубликовала массу откровенных снимков. Анастасия выполнила и даже перевыполнила свою «обязательную программу»: шпагат в гамаке, на лодке, в спортзале, на лавочке. Позировала она и с дочерью в джакузи и на пляже, и мамой в воде. Анастасия умело изобразила женщину с веслом и русалку на песке, а также продемонстрировала перевернутый шпагат, который резко осудили поклонники, сочтя эту позу слишком неприличной.
Автором снимков стал ее скромный бойфренд, который сопровождает семью Волочковой на Мальдивах.
Фото: instagram