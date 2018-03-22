«Груди вразлет»: Волочковой посоветовали носить бюстгальтер всегда
Анастасия Волочкова недавно сменила прическу и стала выглядеть моложе. Фолловеры балерины осыпали ее комплиментами по этому поводу, но в то же время многие из них заметили, что в последнее время звезда обходится без бюстгальтера, а это, по мнению интернет-пользователей, смотрится некрасиво.
«Неудачно ей сделали грудь, эксперт по пластике сказала, что на месте Волочковой, подала бы в суд за то, что ей сделали уродливую грудь! Своя грудь у нее совсем маленькая была!», «Куда сиськи разбежались?», «Настя, не снимайте лифчик вообще никогда», «Сиськи в разнобой, волосы в солому...! То ли театр, то ли балет, то ли сериал, то ли просто бытовуха», — резко прокомментировали подписчики свежие снимки Волочковой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Сама Анастасия старается не обращать внимания на негативные отзывы о своей внешности, но иногда у нее все-таки сдают нервы и она ставит фолловеров на место. А вам нравится, как выглядит Волочкова?
Фото: Instagram