«Груди вразлет»: Волочковой посоветовали носить бюстгальтер всегда

«Неудачно ей сделали грудь, эксперт по пластике сказала, что на месте Волочковой, подала бы в суд за то, что ей сделали уродливую грудь! Своя грудь у нее совсем маленькая была!», «Куда сиськи разбежались?», «Настя, не снимайте лифчик вообще никогда», «Сиськи в разнобой, волосы в солому...! То ли театр, то ли балет, то ли сериал, то ли просто бытовуха», — резко прокомментировали подписчики свежие снимки Волочковой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).