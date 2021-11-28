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Шоколадный загар и белокурые локоны: как выглядела экс-жена Дмитрия Пескова в молодости
Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Екатерина Солоцинская поделилась снимками 25-летней давности. На фото она предстала в купальнике и с длинными волосами. Судя по дате, кадр был сделан в первый после свадьбы с Дмитрием Песковым год, когда Екатерине было 19 лет.
Вторая супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская поделилась в соцсетя смелым архивным снимком. На фотографии, запечатлевшей Екатерину 19-летней, она предстала лежащей на постели в купальнике, не скрывающим шоколадный загар.
«1995 год... Когда фотографии делались только на фотоаппарат, фотошоп ещё не существовал, а глаза у всех были как у вампиров», — объяснила экс-жена Дмитрия Пескова в подписи под постом.