Шмыкова в мятном костюме, Сысоева в платье-смокинге и другие на Премии в области веб-индустри
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В Москве 5 февраля прошла церемония вручения Премии в области веб-индустрии. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Александр Гудков.
Надежда Сысоева появилась на мероприятии в элегантном черном платье-смокинге.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Екатерина Волкова подчеркнула фигуру с помощью эффектном черного платья в блестках.
Анна Плетнева появилась на церемонии в соблазнительном кожаном платье по фигуре с открытыми плечами, а Юлия Ахмедова продемонстрировала стильный наряд — мини-шорты и клетчатый объемный жакет.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Татьяна Лазарева появилась на церемонии со своей дочерью Антониной. Телеведущая выбрала женственный жакет и брюки, девушка составила сдержанный образ в черно-белой гамме.
Полина Максимова примерила шикарное платье-смокинг с акцентом на талии и широким подолом, и винтажные черные туфли.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На церемонии появились актриса Ирина Горбачева, которая впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.
На премии сразу две награды получил сериал «Чики» Эдуарда Оганесяна, главную роль в котором исполнила Варвара Шмыкова, лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - менее 24 минут) стал второй сезон проекта «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова с участием Полины Максимовой.
Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - более 24 минут) стал «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Интервьюером года стала Ксения Собчак, которая ведет свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.