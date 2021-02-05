Шмыкова в мятном костюме, Сысоева в платье-смокинге и другие на Премии в области веб-индустри

На церемонии появились актриса Ирина Горбачева, которая впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.

На премии сразу две награды получил сериал «Чики» Эдуарда Оганесяна, главную роль в котором исполнила Варвара Шмыкова, лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - менее 24 минут) стал второй сезон проекта «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова с участием Полины Максимовой.

Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - более 24 минут) стал «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Интервьюером года стала Ксения Собчак, которая ведет свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.