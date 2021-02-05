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Шмыкова в мятном костюме, Сысоева в платье-смокинге и другие на Премии в области веб-индустри

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Варвара Шмыкова

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Вручение премии в области веб-индустрии прошло в Москве 5 февраля.

В Москве 5 февраля прошла церемония вручения Премии в области веб-индустрии. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Надежда Сысоева появилась на мероприятии в элегантном черном платье-смокинге.

Надежда Сысоева

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Екатерина Волкова подчеркнула фигуру с помощью эффектном черного платья в блестках.

Анна Плетнева появилась на церемонии в соблазнительном кожаном платье по фигуре с открытыми плечами, а Юлия Ахмедова продемонстрировала стильный наряд — мини-шорты и клетчатый объемный жакет.

Анна Плетнева

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Татьяна Лазарева появилась на церемонии со своей дочерью Антониной. Телеведущая выбрала женственный жакет и брюки, девушка составила сдержанный образ в черно-белой гамме.

Полина Максимова примерила шикарное платье-смокинг с акцентом на талии и широким подолом, и винтажные черные туфли.

Полина Максимова

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

На церемонии появились актриса Ирина Горбачева, которая впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.

На премии сразу две награды получил сериал «Чики» Эдуарда Оганесяна, главную роль в котором исполнила Варвара Шмыкова, лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - менее 24 минут) стал второй сезон проекта «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова с участием Полины Максимовой.

Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - более 24 минут) стал «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Интервьюером года стала Ксения Собчак, которая ведет свое шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.