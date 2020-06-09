«Шлю лучи поддержки»: Собчак вступилась за Ефремова после страшного ДТП со смертью человека

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его - поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может.

Просто это значит, что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком» но защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник Единой России ,то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда,тут осужу Ефремова,или наоборот : тут поддержу Ефремова ,но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь «кровавый режим» .Все это «веретено» это и есть двойные стандарты и лицемерие,потому что главное в этом : «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», — написала Собчак в Inastagram, упомянув нашумевшую историю, связанную с протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, что Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за смерть пострадавшего в ДТП с его участием. Сергей Захаров, получивший накануне серьезные травмы в аварии с актером, скончался ранним утром в больнице.