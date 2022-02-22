Широкие стрелки и начес: Светлана Бондарчук повторила образ Эми Уайнхаус

«Света, тут нужна была песня Эми Уайнхаус», «Света похожа на Эми», «Ох, какая роскошная!», «Клеопатра», — посыпались комментарии.

Каждый образ Бондарчук вызывает бурную реакцию подписчиков. Кто-то всегда высоко оценивает ее вкус и бьюти-эксперименты, кто-то не скупится на критику, отмечая, что Светлана ведет себя слишком откровенно для своего зрелого возраста.

Бондарчук на критику практически не реагирует, лишь изредка посмеивается над «экспертами». Кстати, совсем недавно ложка дегтя прилетела в адрес Светланы от Ксении Собчак. Телеведущая прошлась по яркому образу модели, отметив, что такие кричащие оттенки и в общем фасон портят даже прекрасные ноги Бондарчук. «Что же будет, если надеть это на Собчак», — защитили свою любимицу подписчики Светланы.