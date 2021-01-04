«Шикарная женщина»: Ирина Понаровская в ярко-синем платье поздравила всех с Новым годом

Поклонники поблагодарили звезду за поздравление и осыпали ее комплиментами. «Невероятно красива! Ирина, где еще вы есть в сетях? Хочу больше знать о вас», — написала ekaterina_zetd. «Вы моя самая любимая певица с детства! И сейчас в душе что-то замирает, когда слушаю и смотрю ваши выступления! Будьте счастливы», — добавила caterina_che.

«Королева», — написала irinadanilova07. «Ну как во все времена, вы шикарная женщина. И все вокруг шикарное», — пришла к выводу anastasiyapashina. «Вас тоже с Новым годом, всех благ. Сияйте, звезда», — написал startoleg.

Ранее Ирина Понаровская порадовала своих подписчиков новой стильной фотографией. Она не стала, по примеру многих звезд, активно пользоваться фотошопом и замазывать морщинки, а показала честное фото. Несмотря на возраст, певица, однако, не уступает молодым звездам в элегантности и умении преподнести себя в лучшем свете.