Ирина Понаровская показала честное фото со всеми морщинками: «Королева»

Ирина Понаровская порадовала своих подписчиков новой стильной фотографией. Ирина не стала, по примеру многих звезд, активно пользоваться фотошопом и замазывать морщинки, а показала честное фото. Несмотря на возраст, певица, однако, не уступает молодым звездам в элегантности и умении преподнести себя в лучшем свете.

Понаровская носит элегантную короткую стрижку, которую укладывает по-разному, и предпочитает яркие и эффектные образы. Сегодня аксессуаром для ее фото стал букет цветов.

«Люблю красивые цветы», — пишет Ирина.

Подписчики засыпали певицу восхищенными комментариями:

«Шикарная, неповторимая!», «Возраст красоте не помеха. Вас он только красит, Вы - как настоявшееся дорогое вино!)», «Красивая женщина и цветы красивые», «Ах, какая женщина необыкновенной красоты», «Стильная, с чувством собственного достоинства, сильная духом», «Вы сама как роза )) красивая», «Красивые женщины любят красивые цветы», «Королева и цветы королевские», «Ирина как вам идёт сейчас ваш возраст!!!!!! Вы у нас единственная такая красивая!!! Женственная!», «Богиня, как бы приблизиться, но стараюсь»,