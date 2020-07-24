«Шикарная мама»: Анастасия Овечкина через два месяца после родов восхитила фанатов идеальной фигурой

Александр и Анастасия Овечкины во второй раз стали родителями меньше двух месяцев назад, но молодая мать так быстро пришла в форму, что выглядит так, будто беременности и не было.

26-летняя Анастасия после рождения двоих сыновей может похвастаться идеальной фигурой, которой завидуют многие женщины. Красавица-жена Александра Овечкина опубликовала в Instagram новое фото, где показала свои идеальные формы.