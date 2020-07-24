«Шикарная мама»: Анастасия Овечкина через два месяца после родов восхитила фанатов идеальной фигурой
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Александр и Анастасия Овечкины во второй раз стали родителями меньше двух месяцев назад, но молодая мать так быстро пришла в форму, что выглядит так, будто беременности и не было.
26-летняя Анастасия после рождения двоих сыновей может похвастаться идеальной фигурой, которой завидуют многие женщины. Красавица-жена Александра Овечкина опубликовала в Instagram новое фото, где показала свои идеальные формы.
«Красавица», «Какая высокая», «Шикарная мама», «Красотка», «Самая красивая», «Повезло же вашему мужу», «Настюшенька! Красивая и умная! Желаю вам и всем близким мира, добра, огромного счастья! Радуюсь за вас!», «Такая красавица и отличная молодая мама!», «Класс», — написали Анастасии в комментариях.
Анастасия и Александр Овечкин поженились три года назад. В августе 2018-го у них родился старший сын Сережа, а 27 мая 2020-го — второй сын Илья.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной
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