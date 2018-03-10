Шерон Стоун в бикини отметила 60-летие в компании молодого бойфренда

Сегодня 60-й день рождения отмечает знаменитая голливудская актриса Шерон Стоун. Многочисленные поклонники уверены, что время не властно над звездой «Основного инстинкта» — ведь на многочисленных светских тусовках актриса выглядит всегда потрясающе. Несмотря на свой возраст, знаменитость может позволить себе надеть откровенный купальник.

Накануне в Сеть попали снимки, сделанные папарацци на пляже в Майами. Именинница в разноцветном бикини провела время в компании неизвестного мужчины. Судя по снимкам, Стоун явно не было скучно — актриса выглядела очень счастливой. СМИ отмечают, что впервые актрису видели в компании этого молодого человека в начале года. Пока журналистам не удалось рассекретить личность бойфренеда популярной блондинки.

Напомним, Шерон Стоун воспитывает троих приемных сыновей — 2000, 2005 и 2006 года рождения.

Фото: globallookpress, eastnews