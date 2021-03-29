Пластический хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее согласия

63-летняя артистка раскрыла подробности о том, как перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли в 2001 году. Очнувшись после хирургического вмешательства, она получила сюрприз на всю жизнь. Грудь Стоун была больше, чем до того, как она легла под нож хирурга.

«Когда швы зажили и меня сняли с перевязки, я обнаружила, что у меня грудь на всю чашку больше. Врач сказал: «Лучше подходит к размеру бедер», - отметила она. - Он изменил мое тело без моего ведома и согласия». Как уточнила Шэрон, доктор думал, что пациентке подойдет размер груди, который он для нее выбрал.