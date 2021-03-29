Пластический хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее согласия
Фото: picture-alliance.com
63-летняя артистка раскрыла подробности о том, как перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли в 2001 году. Очнувшись после хирургического вмешательства, она получила сюрприз на всю жизнь. Грудь Стоун была больше, чем до того, как она легла под нож хирурга.
«Когда швы зажили и меня сняли с перевязки, я обнаружила, что у меня грудь на всю чашку больше. Врач сказал: «Лучше подходит к размеру бедер», - отметила она. - Он изменил мое тело без моего ведома и согласия». Как уточнила Шэрон, доктор думал, что пациентке подойдет размер груди, который он для нее выбрал.
Кроме того, актриса призналась, что однажды чуть не подралась с актером Майклом Дугласом, после того, как они поспорили. Актеры снялись месте в фильме 1992 года «Основной инстинкт». По словам блондинки, ссора произошла намного раньше. «Мы вышли на улицу. Я сказала: «Ты меня не знаешь», а он такой: «А ты меня не знаешь», - объяснила она. - У нас были тяжелые отношения в старшей школе».
Ранее Стоун сообщила, что ее обманом заставили сняться в откровенной сцене без нижнего белья в фильме «Основной инстинкт».
Фото: picture-alliance.com
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