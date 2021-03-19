Шэрон Стоун призналась, что ее обманом заставили сняться в самой известной ее сцене

63-летняя актриса Шэрон Стоун поделилась новыми откровениями о съемке наиболее известной сцены из фильма «Основной инстинкт». Оказалось, что сниматься в этой сцене ее заставили обманом.

О психологически тяжелых для нее моментах на съемках она рассказала в своей книге, отрывок из которой опубликовало издание The Vanity fair.

Одним из переживаний Стоун является то, что ее пытались заставить переспать с актером, который был ее партнером на съемочной площадке, — чтобы улучшить химию между ними и качество игры.

«Вы, ребята, настояли на этом актере, когда он не смог выдать ни одной сцены на пробах. А теперь вы думаете, что если я трахну его, то он сразу станет прекрасным актером? Быть настолько хорошим в постели никому не под силу! Если бы они только наняли талантливого актера, который мог бы играть сцену и запомнить свои реплики! Да могут поиметь его сами и оставить меня в покое. Играть было моей работой, так я и сказала», — заявила она.

Кроме того, оказалось, что знаменитая сцена, где она перекладывает ногу на ногу, тоже была снята обманным путем.

«Мы ничего не увидим. Просто нужно, чтобы ты сняла трусики, так как белый отражает свет, поэтому в кадре сразу видно, что на тебе трусы».