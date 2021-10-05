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Щербинка между зубами и темные волосы: Алла Пугачева поделилась архивным фото с Байконура
72-летняя народная артистка России Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором певица в молодости позирует на фоне космического корабля. На снимке звезда совсем не похожа на себя: брюнетка с пышными формами и щербинкой между зубов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @alla_orfey/Instagram
Мы уже писали о том, какой была Алла Борисовна до манипуляций со своей внешностью.
Сейчас артистка выглядит потрясающе для своих лет, но достаточно сильно отличается от себя прошлой.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми отправились в гости
Фото с Байконура Пугачева выложила неслучайно. Именно сегодня часть съемочной группы фильма «Вызов» отправилась на космическую станцию. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут на МКС 12 дней.
«Счастливого пути!», — подписала фото Алла Борисовна.
Фото и видео: Instagram
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