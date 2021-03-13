Шепелев задолжал отцу Фриске 7 миллионов рублей после решения суда
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Адвокат Виктор Швец заявил, что отец Жанны до сих пор не получил от телеведущего Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей, который тот должен ему по решению суда. В июле 2020 года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с телеведущего суммы денег в пользу родителей Фриске. Дмитрий с таким поворотом дела не согласился, решил подать апелляцию, но проиграл дело.
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Напомним, что личная жизнь экс-возлюбленного Жанны Фриске до сих пор окружена скандалами. В начале февраля телеведущий заявил, что скоро станет отцом во второй раз — его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка. Этой новостью Дмитрий Шепелев не только привел в ярость отца Жанны Фриске, но и заставил многочисленных поклонников гадать, когда же телеведущий собирается повести избранницу под венец? 18 февраля Дмитрий решил пообщаться с фолловерами в формате «вопрос-ответ», но только сильнее озадачил всех своим ответом.
Фото и видео: @dmitryshepelev / Instagram
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