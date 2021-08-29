Шепелев похвастался 62-летней мамой-пловчихой, выигравшей бронзу на дистанции 1 км
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками новым поводом для гордости. Его 62-летняя мама выиграла в местных соревнованиях по плаванию на открытой воде бронзовую медаль. При этом, как отметил 38-летний ведущий, Наталья Шепелева увлекалась спортом в юности, и первыми игрушками Дмитрия были ее медали. Потом последовал перерыв в занятиях, и лишь недавно мама звезды решила вернуться к прежнему хобби. Возвращение оказалось триумфальным.
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Фото: Instagram
«Вчера был первый за долгое время старт для нее. Заплыв на один километр на открытой воде. У мамы бронза! Я так горжусь ей! Какая же она крутая!», — эмоционально отреагировал Дмитрий Шепелев на победу родительницы.
При этом по профессии мама телеведущего Наталья Александровна Шепелева бухгалтер. Однако ее увлечение сказалось и на сыне — с детства Дмитрий занимался плаванием и теннисом. Правда. второй вид спорта оказался для будущей звезды привлекательнее. Некоторое время Шепелев даже водил в топ-10 теннисистов-юниоров республики Беларусь.
Теннисом некоторое время увлекался и сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон, но потом бросил соответствующую секцию. Недавно телеведущий впервые показал лицо наследника в соцсетях и объяснил, почему сделал это только сейчас.
Фото и видео: Instagram
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