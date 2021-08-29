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Шепелев похвастался 62-летней мамой-пловчихой, выигравшей бронзу на дистанции 1 км

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его мама, в юности занимавшаяся плаванием, решила вернуться к спорту. И это решение обернулось неожиданным триумфом — Наталья Шепелева пришла третьей к финишу на дистанции в один километр. При этом соревнования проводились на открытой воде. Дмитрий Шепелев отметил, что гордится своей родительницей, и поделился ее снимками, сделанными во время спортивного события.
Шепелев похвастался 62-летней мамой-пловчихой, выигравшей бронзу на дистанции 1 км

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками новым поводом для гордости. Его 62-летняя мама выиграла в местных соревнованиях по плаванию на открытой воде бронзовую медаль. При этом, как отметил 38-летний ведущий, Наталья Шепелева увлекалась спортом в юности, и первыми игрушками Дмитрия были ее медали. Потом последовал перерыв в занятиях, и лишь недавно мама звезды решила вернуться к прежнему хобби. Возвращение оказалось триумфальным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мама Дмитрия Шепелева Наталья

Фото: Instagram

«Вчера был первый за долгое время старт для нее. Заплыв на один километр на открытой воде. У мамы бронза! Я так горжусь ей! Какая же она крутая!», — эмоционально отреагировал Дмитрий Шепелев на победу родительницы.

При этом по профессии мама телеведущего Наталья Александровна Шепелева бухгалтер. Однако ее увлечение сказалось и на сыне — с детства Дмитрий занимался плаванием и теннисом. Правда. второй вид спорта оказался для будущей звезды привлекательнее. Некоторое время Шепелев даже водил в топ-10 теннисистов-юниоров республики Беларусь.

Теннисом некоторое время увлекался и сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон, но потом бросил соответствующую секцию. Недавно телеведущий впервые показал лицо наследника в соцсетях и объяснил, почему сделал это только сейчас.

Фото и видео: Instagram

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