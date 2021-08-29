Шепелев похвастался 62-летней мамой-пловчихой, выигравшей бронзу на дистанции 1 км

При этом по профессии мама телеведущего Наталья Александровна Шепелева бухгалтер. Однако ее увлечение сказалось и на сыне — с детства Дмитрий занимался плаванием и теннисом. Правда. второй вид спорта оказался для будущей звезды привлекательнее. Некоторое время Шепелев даже водил в топ-10 теннисистов-юниоров республики Беларусь.

Теннисом некоторое время увлекался и сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон, но потом бросил соответствующую секцию. Недавно телеведущий впервые показал лицо наследника в соцсетях и объяснил, почему сделал это только сейчас.