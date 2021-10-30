Шепелев показал новое увлечение сына от Фриске: «Так меня давно не «унижали»
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Фото: Instagram
Сын Дмитрия Шепелва и Жанны Фриске Платон делает заметные успехи в спорте. На днях 38-летний телеведущий поделился кадрами, которые это демонстрируют. Всего несколько месяцев назад 8-летний наследник шоумена увлекся баскетболом и начал посещать тренировки, а теперь уверенно обыгрывает отца, забрасывая мяч, даже если стоит к кольцу спиной. «Так меня давно не «унижали», — поделился в видео Дмитрий Шепелев.
Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, что Платон попрощался с большинством своих увлечений, сосредоточившись на нескольких. Телеведущий признался, что особенно егго огорчило расставание сына с теннисом, так как сам он продолжает заниматься им, и до сих пор это хобби помогало ему проводить время вместе с сыном.
Напомним также, что Дмитрий Шепелев лишь с этого лета начал показывать лицо сына в соцсетях и в прессе. Телеведущий объяснил, почему не хотел демонстрировать внешность Платона публике.
Фото и видео: @dmitryshepelev/Instagram