Шепелев показал новое увлечение сына от Фриске: «Так меня давно не «унижали»

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, что Платон попрощался с большинством своих увлечений, сосредоточившись на нескольких. Телеведущий признался, что особенно егго огорчило расставание сына с теннисом, так как сам он продолжает заниматься им, и до сих пор это хобби помогало ему проводить время вместе с сыном.

Напомним также, что Дмитрий Шепелев лишь с этого лета начал показывать лицо сына в соцсетях и в прессе. Телеведущий объяснил, почему не хотел демонстрировать внешность Платона публике.